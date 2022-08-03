Жители села Кривополянье Чаплыгинского района в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» получили обновленную благоустроенную детскую площадку.

«Старое общественное пространство не отвечало современным требованиям, в том числе в части безопасности. Поэтому было принято решение о его благоустройстве. Новая площадка позволит подрастающему поколению интереснее и комфортнее проводить время на свежем воздухе», – отметил начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев.

Обновленное пространство разделено на несколько зон, в том числе для пешеходных прогулок, тихого отдыха, игр детей до семи и до 14 лет. В каждой из них смонтированы современное оборудование и малые архитектурные формы. Песочница, качели и игровые комплексы уже пользуются большой популярностью юных жителей. Новое пространство расположено в самом центре села, а рядом находятся спортивная площадка и школа.

В середине июля на территории Дома культуры в селе Юсово Чаплыгинского района благодаря нацпроекту обновлен сквер. В нем обустроили пешеходную зону, смонтировали освещение, малые архитектурные формы, а также детскую и спортивную площадки с игровыми и тренажерными комплексами, добавили в управлении ЖКХ Липецкой области. «Мы видим, как преображаются общественные пространства в регионе, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – Проделана большая работа и многое еще впереди. Мы продолжим делать все для того, чтобы качество жизни людей улучшалось».