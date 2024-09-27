Компания ООО «Готэк Лебедянь» производит гофрокартон и широкий спектр упаковки. Под этим брендом предприятие функционирует с 2023 года. Тогда группа предприятий «Готэк» завершила сделку с Mondi по приобретению производственных активов в России.

Численность предприятия – 260 человек. Цеха оснащены современным оборудованием, линии автоматизированы. Качество продукции тщательно контролируется на всех этапах. Кроме того, компания является участником нацпроекта «Производительность труда» и постоянно совершенствует производство с учетом бережливых технологий.

Как сообщил генеральный директор ООО «Готэк Лебедянь» Валерий Кучков, в этом году на заводе планируют установить две новые линии оборудования. Это позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции, ускорить производство и расширить ассортимент. В настоящее время клиентами предприятия являются крупнейшие производители в радиусе тысячи километров.

«Предприятия на территории Липецкой области успешно адаптируются в сложившихся реалиях, налаживают производство и не просто строят планы на будущее, а инвестируют активы в их реализацию. На липецких заводах сейчас спокойная обстановка, хорошие условия для работы, достойная зарплата», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.