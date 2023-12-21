Презентация проекта «Мой социальный центр» состоялась в Липецке. Это современный центр для людей серебряного возраста. Его создали в здании, где раньше располагался Дом ветеранов. Пространство трансформировали в соответствии с интересами липчан старшего поколения.

Модернизацию провели по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Сегодня он посетил центр и пообщался с липецкими участниками проекта «Активное долголетие», которые уже оценили новые возможности. Здесь созданы условия для занятий спортом, творчеством, искусством, кулинарией, для оздоровления и просто для дружеских встреч.

«Многое здесь сделано по запросу жителей старшего поколения. Сделано хорошо. Работа подрядчика отличная. Этот центр станет образцом для создания подобных пространств в районах», – прокомментировал губернатор.

Поддержать проект прибыла народная артистка России Светлана Дружинина, которая в эти дни находится в Липецкой области. Она отметила высокий уровень реализации проекта.

«Замечательный центр, очень уютный. Прекрасно, что в Липецкой области среди старшего поколения очень много активный людей, для которых создаются такие чудесные пространства», – отметила Светлана Дружинина.

В центре обновили танцевальный зал и зону для йоги, арт-студию, актовый зал и литературную гостиную. Открыли спортзал с тренажёрами. Также посетители смогут поправить здесь здоровье – для этого оборудовали массажный кабинет, соляную пещеру, ингаляторий и фитобочки.

Участники проекта активное долголетие просили сделать для них кулинарную студию. Сегодня протестировали её возможности и приготовили сладкую выпечку, которой угощали всех гостей.

«Мы в полном восторге. Столько возможностей для творчества. Кулинарную студию мы посмотрели в первую очередь, мечтали о ней. Готовить любим, постоянно обмениваемся рецептами, а теперь будем творить вместе. Это же ещё и общение. А в нашем возрасте его очень не хватает. Но теперь нам это не страшно», – отметила участница проекта «Активное долголетие» Анна Иванова.

Напомним, что проект «Активное долголетие» стартовал в мае 2021 года. Сейчас в его бесплатных мероприятиях для людей «серебряного» принимает участие почти 21 тысяча человек из всех районов Липецкой области. Они занимаются аквааэробикой, плаванием, скандинавской ходьбой, гимнастикой, йогой, цифровыми сервисами, танцами, вокалом, шахматами, теннисом и многим другим. Для удобного информирования о доступных активностях разработана цифровая платформа «Патронаж», которой пользуются уже более 10 тысяч пожилых людей в регионе.