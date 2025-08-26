Современное российское оборудование установлено на питающей север Липецкой области магистральной подстанции

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра оснастили новыми элегазовыми выключателями подстанцию 220 кВ, от которой зависит электроснабжение северных районов Липецкой области. Энергетики установили девять комплектов, произведенных в России. Стоимость проекта 212 млн рублей. Работы проходили без ограничений подачи энергии потребителям.

Такие аппараты характеризуются более высокими эксплуатационными показателями по сравнению с использовавшимися раньше маломасленными аналогами, практически не требуют постоянного обслуживания. Устройства относятся к наиболее важному коммутационному оборудованию. Они предназначены для отключения и включения токовой нагрузки в нормальных режимах и нештатных ситуациях.