Современную всесезонную Ледовую арену Игорь Артамонов открыл в Добром

Торжественное открытие новой Ледовой арены, построенной в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», состоялось в райцентре Доброе. Участие в церемонии принял губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он отметил, что этот современный спортивный объект станет центром притяжения для любителей активного отдыха и профессиональных спортсменов всего района.

На церемонии открытия присутствовали юные жители Доброго, для которых новый лед стал долгожданным подарком. Ученица местной школы Полина поделилась, что специально берегла новые коньки к этому событию. В день открытия состоялся товарищеский матч между хоккейными командами Доброго и Чаплыгина, завершившийся победой добровцев со счётом 7:5.

«Добровский округ демонстрирует системную работу по комплексному развитию. Помимо Ледовой арены, в муниципалитете реализуется ряд значимых проектов: строительство новой начальной школы, капитальный ремонт школы №1 с обустройством прилегающей территории, возведение современного мультифункционального центра, который объединит автовокзал, МФЦ, службы социальной защиты, детские кружки, фитнес-центр и другие важные объекты инфраструктуры», – прокомментировал губернатор.

Игорь Артамонов высоко оценил работу главы Добровского округа Анатолия Попова и поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию: «Открытие Ледовой арены – это важный шаг в создании комфортной среды для жителей района. Мы видим, как преображается Доброе благодаря слаженной работе власти и местных жителей. Уверен, что новый спортивный объект станет любимым местом отдыха для детей и взрослых, поможет воспитывать новых чемпионов и укрепит традиции добровского спорта», – отметил глава региона.

Новая Ледовая арена уже начала свою работу. На её базе будут проводиться тренировки местной хоккейной команды, организованы секции фигурного катания для детей и регулярные сеансы массового катания для всех желающих.