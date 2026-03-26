Современные лифты устанавливают в домах Липецкой области

В 2026 году в рамках региональной программы капитального ремонта в Липецке и Ельце заменят 77 лифтов. Работы ведутся в 27 многоквартирных домах. На половине объектов подъемники уже монтируют.

«Наша задача — обеспечить комфорт и безопасность липчан. Мы понимаем, что для многих жителей, особенно старшего поколения, замена лифта — долгожданное событие. Поэтому контролируем сроки и следим за тем, чтобы работы велись без задержек», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Новое оборудование устанавливают в домах 90-х годов постройки высотой от шести до пятнадцати этажей. Современные лифты рассчитаны на скорость до одного метра в секунду и грузоподъемность от 400 до 630 кг.

Один из объектов, где работы идут по графину, — дом № 13 на улице Хорошавина в Липецке. Здесь в середине февраля приступили к замене лифтов во всех четырех подъездах. Старые конструкции уже демонтировали, сейчас специалисты устанавливают направляющие, противовесы, двери и кабины. Параллельно обновляют светильники и заземление. Точную остановку кабины обеспечивает микропроцессорная система управления. Качество работ на всех этапах контролирует специализированная организация.

До 2030 года все лифты, отработавшие нормативный срок, должны быть заменены. Требование касается и домов, которые формируют фонд капремонта на специальных счетах. Замену необходимо провести в сроки, утвержденные региональной программой.