Модернизация муниципальных библиотек по нацпроекту «Культура» началась в г. Ельце Липецкой области.

Помещения первых двух городских библиотек – им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и детской библиотеки «Лучковская», расположенных в одном встроенном помещении жилого дома по улице Пушкина, подготовлены к ремонтным работам. Модернизация библиотек стала возможна благодаря победе в федеральном конкурсном отборе по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура».

Что такое модельная библиотека? Это не просто модное словосочетание в названии учреждения. Это образцовая библиотека, расположенная в благоустроенном помещении, располагающая хорошо укомплектованным, многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным оборудованием, использующая в своей работе новейшие информационные технологии.

Во время ремонтных работ в библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и детской библиотеке «Лучковская» читателей и пользователей приглашают посетить другие муниципальные библиотеки централизованной библиотечной системы города Ельца. Каждая библиотека способна удовлетворить интересы и запросы читателей, оказывая им действенную и целенаправленную помощь в выборе и использовании книг.