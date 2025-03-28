Современные техники продаж и использование ИИ в бизнесе изучили липецкие предприниматели

Центр поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес») организовал мастер-классы для предпринимателей. В ходе обучения по теме «Искусственный интеллект в экспорте» участники узнали о применении современных технологий для анализа зарубежных рынков, о полезных цифровых сервисах для создания презентаций продукции, о маркетинговой стратегии для экспорта, а также как оценить экономическую эффективность экспортного контракта и риски в экспортной деятельности с помощью искусственного интеллекта.

Второй мастер-класс прошел под названием «Техника успешных продаж». Федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ и модератор обеих образовательных площадок Елена Герчикова поделилась знаниями о важнейших навыках для любого предпринимателя – от составления деловых писем и коммерческих предложений с учетом особенностей покупателей до тактических и психологических аспектов по проведению переговоров, бизнес-презентаций в международных продажах. Слушатели узнали, как подготовиться к участию в международных выставочных мероприятиях, а также об особенностях продаж через мессенджеры и социальные сети.

«Полученные знания помогут липецким предпринимателям выйти на зарубежные рынки и заключать эффективные экспортные контракты. Замечательно, что в нашем регионе представителям бизнес-сообщества доступны подобные образовательные тренинги по актуальным темам», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.