Масштабное образовательное пространство заработало на базе современной школы №58, которая была открыта ровно год назад по просьбам местных жителей. Запуск нового IT-полигона позволит вывести дополнительное и профильное образование школьников на качественно новый уровень, объединив под одной крышей самые передовые и востребованные технологические направления.

Изначально учебное заведение создавалось с уклоном в естественно-научный профиль и мощной базой для практических занятий. Здесь оборудованы специализированные лаборатории, несколько спортивных залов со скалодромом, а кабинет физики оснащен большим телескопом. Кроме того, с учетом пожеланий родителей прямо в здании была открыта «Школа креативных индустрий». Такой комплексный подход избавил от необходимости возить детей на кружки и секции в другие районы — все возможности для спорта, науки и творчества сосредоточены в шаговой доступности от дома.

Спустя год работы успешную практику решили масштабировать и дополнить высокотехнологичным кластером. Новый IT-полигон спроектирован как многофункциональная площадка для генерации и воплощения инженерных и цифровых идей. Школьники смогут на практике осваивать программирование, робототехнику, 3D-моделирование и аддитивные технологии, а также развиваться в популярном направлении фиджитал.

Техническую базу формировали поэтапно: часть высокотехнологичного оборудования была приобретена еще в прошлом году благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети», а недостающее оснащение докупили за счет средств областного бюджета.

На базе учреждения действует «Лаборатория ума», где талантливых ребят Липецка готовят к Всероссийской олимпиаде школьников по информатике. Также инфраструктура площадки активно задействована для проведения профильных турниров и соревнований по информатике, технологиям искусственного интеллекта и информационной безопасности.

Образовательный центр продолжит расширять спектр направлений. В ближайших планах руководства школы — запуск и развитие профильных агроклассов, а также открытие собственного школьного планетария.

«Мир стремительно меняется, сегодня колоссальный запрос на сильных IT-специалистов и инженеров. Открытие полигона даст нашим ребятам доступ к технологиям будущего уже со школьной скамьи — от робототехники до искусственного интеллекта и кибербезопасности», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.