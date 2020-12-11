Современный каток в парке Победы Липецка встретит первых гостей перед Новым годом

Современный каток в парке Победы встретит первых гостей перед Новым годом, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

Подрядчик завершает строительство павильона, в котором разместится прокат оборудования и кафетерий. Планируется, что на следующих выходных специалисты приступят к монтажу стеклопакетов в здании.

На самом катке примерно через неделю решено начать установку айс-матов. Как пояснил представитель компании-инвестора, первым делом на площадку уложат 50-сантиметровый утеплитель замковой системы, сверху смонтируют систему труб, которые заполнят хладогеном и подключат к коллектору. Его в свою очередь заведут в чиллер – промышленную установку охлаждения.

– В морозные дни система будет отключаться автоматически. Для этого мы установим специальные датчики. А когда на улице будет теплеть, столбику будут подниматься выше -3 градусов, оборудование вновь заработает, – поясняют строители.

Специальная технология позволит использовать каток даже во время оттепели. Поддерживать ледовое покрытие в хорошем состоянии планируют с помощью заливочной машины. Ожидается, что первых гостей современный каток примет уже перед Новым годом.