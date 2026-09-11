Современный полигон с сортировкой ТКО готов к работе в Грязинском округе

Современный комплекс по переработке ТКО построен и готов к работе в Грязинском округе. Объект будет обслуживать три округа Грязинской зоны деятельности регионального оператора: Грязинский, Добринский и Усманский. На открытие приехал вице-губернатор Липецкой области Илья Карлин. Он увидел площадку, подготовленную для захоронения ТКО, мощностью 33,5 тыс. тонн в год. По расчетам полигон прослужит не меньше 17 лет.

Также здесь построен мусоросортировочный комплекс. Ежегодно здесь смогут обрабатывать до 40 тыс. тонн. Многие фракции – примерно четверть от общего объема ТКО – будут отправлены на вторичную переработку и еще раз послужат ценным сырьем. Это пластик, стекло, цветные и черные металлы, бумага, картон. Мощные установки магнитами отбирают металлические отходы, сортируют более легкий мусор и отправляют сырье в пресс-установки. Здесь же предусмотрена площадка компостирования органических отходов, рассчитанная на 3,5 тыс. тонн в год. Объект построен полностью за счет внебюджетных средств регионального оператора.

Процесс оцифрован. То есть вся схема: приезд мусоровоза, регистрация номеров, проверка содержимого на радиоактивность, взвешивание – проводится в автоматическом режиме. Данные передаются в федеральную базу, которая позже дополняется сведениями об объемах фракций, которые пошли на переработку, и удельном весе для захоронения на полигоне. В будущем схема будет совершенствоваться. Для этого уже готовится следующий этап «Объекта размещения отходов Грязинской зоны». Он включает дополнительную карту полигона, инсинераторную установку обезвреживания отходов, станцию измельчения крупногабарита и древесных отходов. Как ведутся работы на третьем этапе, Илья Карлин посмотрел лично.

«Запуск мусоросортировочного комплекса ООО «Чистый город» имеет ключевое значение для достижения задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным, по обеспечению стопроцентной сортировки ТКО и снижению захоронения на полигонах в два раза к 2030 году. Все зоны деятельности региональных операторов будут обеспечены инфраструктурой по обращению с ТКО», – отметил Илья Карлин.