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На полях продолжаются осенне-полевые работы. Как сообщили в районном отделе сельского хозяйства, на 26-е сентября сладкие корнеплоды выкопаны на площади 6500 гектаров из запланированных 24250. Средняя урожайность сахарной свеклы составляет 360 центнеров с гектара. На сегодня добринские селяне накопали 234 тысячи тонн сладких корней.

Соя полностью обмолочена на 18400 га. Средняя урожайность этой культуры — 16,7 центнера на круг. Общий намолот бобов достиг в районе отметки 30728 тонн.

Подсолнечник убран на 11500 га из запланированных 14140. Средняя отдача одного гектара составляет 21 центнер маслосемян. Валовой сбор подсолнечника на сегодня — 24150 тонн.

Ведется уборка кукурузы на зерно. Обмолочено 1500 гектаров из запланированных 7668. Средняя урожайность — 60 центнеров на круг. Добринские селяне уже получили 9000 тонн зерна, богатого белком и каротином.

Полностью завершен сев озимых культур. Важный агроприем выполнен на площади 24500 га.