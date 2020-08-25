Союз женщин России отметил 30-летие

В 2020 году общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России» отмечает свое 30-летие. Она объединяет на добровольной основе женские организации нашей страны, а ее отделения осуществляют свою деятельность во всех регионах России.

С юбилейной датой Союз женщин России поздравил президент Владимир Путин.

— Для нашей организации это высокая честь и призыв к активной деятельности на благо россиян, — сказала Вера Урываева, возглавляющая Союз женщин Липецкой области.

Кстати, Вера Ивановна — наша землячка, уроженка с. Талицкий Чамлык.