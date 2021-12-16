Администрация сельского поселения Добринский сельсовет в связи с празднованием Нового года и Рождества Христова объявляет смотр-конкурс «Новогоднее настроение» на лучшее новогоднее оформление частных домовладений в сельском поселении Добринский сельсовет с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года.

Материалы предоставляются в конкурсную комиссию по адресу: Липецкая область, Добринский район, п. Добринка, ул. Советская, д. 27, тел. 8 (47462) 2-18-06, или на электронный адрес selsovet@dobrinka.lipetsk.ru с пометкой смотр-конкурс «Новогоднее настроение». Конкурсные материалы могут предоставляться в виде текстовых, фото— и видеоматериалов с письменным сопровождением, в котором указывается адрес домовладения и ФИО участника.

Победители смотра-конкурса награждаются грамотами и денежными призами в размере:

первое место — приз 10 000 рублей,

второе место — приз 5 000 рублей,

третье место — приз 3 000 рублей.

Итоги смотра-конкурса должны быть подведены не позднее 1 февраля 2022 года.

Приглашаем всех жителей поселения принять активное участие в конкурсе и желаем победы!