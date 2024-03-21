Чат-бот разработали в Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий для коммуникации студентов и выпускников с опорным работодателем – Липецкцементом. С его помощью можно зайти и узнать о вакансиях предприятия, условиях трудоустройства и прохождения практики, пройти предварительное собеседование. Также у бота есть функции создания чатов, добавления видеофайлов и геолокаций.

Чат-бот презентовали на встрече представителей Липецкцемента с преподавателями и студентами колледжа, которая прошла в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Профессионалитет». В этом проекте цементный завод стал якорным партнёром колледжа. Как отметили в Липецкцементе, поиск новых механизмов коммуникаций идет постоянно, обсуждаются дополнительные схемы взаимодействия. Около трёх десятков студентов колледжа проходят практику на предприятии. На заводе внедрена система наставничества: опытные сотрудники помогают ребятам влиться в коллектив.

«Современные информационные технологии сопровождают нас в повседневной жизни, и очень правильно активно их использовать и в работе, а также в реализации новых проектов. Это выводит коммуникацию между работодателями и работниками или как в данном случае – со студентами на новый уровень», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.