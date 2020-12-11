Создают праздник своими руками. Школьницы вяжут для дома ёлочки

Второклассницы из школы №2 п. Добринка посещают кружок рукоделия, каким руководит учитель начальных классов Галина Владимировна Зиброва. Там дети уже познакомились с азами работы и учатся «выпускать» своими руками полезные вещи, например, носки. Впереди их ждёт бисероплетение и другое творчество.

Сейчас же, с приходом декабря, они решили не ждать, пока родители купят и принесут в дом ёлку, а сделали пораньше её своими руками, вернее, связали. Так ведь и письмо Дедушке Морозу есть где положить.

И тем, кто не знает, чем занять себя в свободное время, они советуют повторить за ними то же самое:

1) крючком свяжите из ниток шнурок,

2) из картона или любой плотной бумаги вырежьте равносторонние треугольники, их основание – 17 см (если ёлочку хотите повыше, то и низ сделайте больше) и прикрепите картонные треугольники к палочке (это будет ножка),

3) обмотайте треугольники шнурком, приклеив его первую и последние точки к картону, потом укрепите изделие в любой ёмкости, например, в крышке из-под кофе или в стаканчике.

Юные рукодельницы говорят, что много времени эта работка не занимает (около часа). Украсить своё изделие можно, как велит фантазия.