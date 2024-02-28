На базе горнолыжного комплекса «Hillpark» в селе Большая Кузьминка Липецкого района состоялась V зимняя спартакиада медицинских работников. Целью ее проведения стали популяризация и пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди медиков, формирование корпоративного духа.

С приветственным словом к участникам спартакиады обратились заместитель начальника управления здравоохранения Липецкой области Л.И. Самошина, председатель правления Ассоциации медицинских работников Липецкой области С.А. Шинкарев.

Участниками спартакиады стали 23 команды (345 человек) из медицинских организаций г. Липецка и области. В их числе — команда «Искра» Добринской центральной районной больницы во главе с главным врачом А.С. Третьяковой.

Мы приняли самое активное участие во всех 8 видах спорта: биатлоне, хоккее (в парном состязании и командном), дисциплине под названием «Властелин колец», керлинге, тюбинге, гиревом спорте и фут-гольфе.

Группа наших болельщиков (они приехали вместе с добринской командой) азартно болела за своих. Это придавало силы, укрепляло желание непременно победить.

В командном зачете мы не заняли призового места, а вот в индивидуальных соревнованиях у нас есть лидеры. Третье место в керлинге (русская лапта) завоевала медицинская сестра Елена Красникова, а врач Мария Захарова и медицинская сестра Мария Таран стали лидерами в состязании «Властелин колец».

Победители в личных первенствах и общекомандном зачете стали обладателями дипломов и кубков.

Все участники спартакиады и болельщики получили огромный заряд бодрости, отличного настроения и благодарят за это администрацию ЦРБ, наш профсоюзный комитет, которые организовали эту поездку. После спартакиады у нас остались не только победные дипломы, но и множественные фотографии на память. А Настя Канунникова — наша медсестра — смонтировала видеоролик о наиболее значимых моментах спартакиады.

«Здорово, что среди трудовых коллективов есть по-настоящему любящие спорт люди», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.