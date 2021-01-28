Кинологические расчеты управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области начали готовить служебных собак–спасателей к учебно-тренировочным сборам и испытаниям кинологических расчетов по специализации поисково-спасательной службы, которые пройдут в г. Туле.

В ходе тренировок служебными собаками отрабатываются навыки выполнения различных команд, навыки по поиску людей и полного послушания спасателей кинологических расчетов.

Готовят животных к конкурсу в специально оборудованном кинологическом городке. В нем собак обучают прохождению полосы препятствий с преодолением лестницы, барьера, забора и окопа.

Также проводятся плановые выездные занятия по отработке навыков поиска в условиях обрушения зданий и в природной среде.

Помимо совершенствования физической подготовки собаки, в ходе тренировок прежде всего необходимо достичь хорошего взаимопонимания между кинологом и служебной собакой – спасателем, научить животное не реагировать на внешние раздражители, не бояться и не быть агрессивной к посторонним, беспрекословно выполнять все команды.

Служебные собаки кинологических расчетов аварийно-спасательного отряда Липецкой области не раз занимали призовые места на различных соревнованиях, среди которых региональные соревнования поисково-спасательных расчетов кинологической службы МЧС России, успешно проходят ежегодные сертификационные соревнования кинологических расчетов, занимают почетные места в личных зачетах.

За время существования кинологическая служба доказала эффективность своей работы. В век современных технологий собаки по-прежнему остаются надежными помощниками в поисковой работе. Они способны обнаружить пострадавшего под завалами зданий, находить людей, заблудившихся в лесу, находить взрывчатые вещества.