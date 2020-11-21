Спасатели Липецкой области проводят беседы с рыбаками

В выходные дни, когда на водоемах особенно много любителей рыбной ловли, спасатели управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области проводят профилактические беседы с рыбаками о безопасном нахождении на воде.

Время ледостава является одним из наиболее опасных. Именно в этот период возникает наибольший риск происшествий, обусловленный выходом людей и выездом техники на неокрепший лед.

Следует четко понимать, что лед всегда таит опасность – трагедия может произойти во время зимней рыбалки, просто при переходе по льду, а также из-за детской шалости.

Всем любителям рыбалки, которые встретились спасателям в ходе рейда, раздали памятки с правилами поведения на воде в осенне-зимний период и в период ледостава.