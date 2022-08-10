На территории 18-й пожарно-спасательной части п. Добринка прошла тренировка по ликвидации последствий условного дорожно-транспортного происшествия.

Оперативно-спасательные службы нашего района доказали свой профессионализм. По легенде учений столкнулись два автомобиля. В кабине одного из них оказались заблокированы люди. Место условного ДТП было оцеплено дорожными полицейскими, а пожарные-спасатели с помощью специнструмента извлекли «пострадавших» из салона автомобиля, передав их медикам для оказания неотложной помощи.