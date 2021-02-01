Спасатели обращают внимание водителей на необходимость соблюдения мер безопасности при снежных заносах на дорогах:

Ночью 2 февраля ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, видимость при снеге – менее 500 метров.

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