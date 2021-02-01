Ночью 2 февраля ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, видимость при снеге – менее 500 метров.
Такое предупреждение распространило ГУ МЧС России по Липецкой области.
Спасатели обращают внимание водителей на необходимость соблюдения мер безопасности при снежных заносах на дорогах:
- во время поездок останавливайтесь и очищайте лед, налипший снег с ветрового стекла и «дворников», фар и зеркал заднего вида. В противном случае у вас будет ограниченный обзор.
- периодически очищайте налипший под крыльями снег. Он ограничивает угол поворота передних колес и становится серьезной помехой для управления автомобилем.
- соблюдайте большую дистанцию с впереди идущим автомобилем, особенно если у него есть шипы, а у вас нет, поскольку путь торможения с шипованной зимней резиной в полтора раза короче.
- участки со снежными заносами проезжайте сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью.
- снижайте скорость, если видите на дороге пешеходов. В непогоду они обычно спешат и бывают недостаточно внимательны.