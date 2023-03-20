По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы (на момент публикации заметки — 18.15) и с сохранением в течение ночи 21 марта в Липецке ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

Спасатели просят горожан соблюдать меры безопасности в условиях непогоды. Особенно это важно для участников дорожного движения. Автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим, пешеходам стоит быть внимательнее, переходя дорогу. Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного — 101 или 112.