В регионе

Спасатели предупреждают липчан о тумане

2 часа назад

Читайте нас в

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы (на момент публикации заметки — 18.15) и с сохранением в течение ночи 21 марта в Липецке ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

Спасатели просят горожан соблюдать меры безопасности в условиях непогоды. Особенно это важно для участников дорожного движения. Автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим, пешеходам стоит быть внимательнее, переходя дорогу. Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного — 101 или 112.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments