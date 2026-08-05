Спасатели протянули руку помощи

За минувшую неделю в ЕДДС поступило 217 сообщений. По службам ДДС было зарегистрировано 275 обращения.

Пожарные подразделения выезжали 9 раз. В селе Талицкий Чамлык горело бесхозное строение, а в Дубовом – сарай. Кроме этого, огнеборцы помогли добринской семье открыть захлопнувшуюся дверь и буксировали заглохший автомобиль от реки Плавутки.

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 111 сообщений. Произошло два ДТП, без пострадавших.

Скорая медицинская помощь на минувшей неделе обслужила 134 вызова, газовая служба для устранения неполадок выезжала 14 раз, в том числе с утечкой газа – 8.

Девять сообщений в ЕДДС касались водоснабжения. Порывы водопроводов на этот раз специалисты устраняли в д. Ольговке, с. Александровка, с. Талицкий Чамлык, на станции и в селе Хворостянка, п. Добринка.

Напоминаем: в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: 112, 2-19-00. Связь работает круглосуточно.