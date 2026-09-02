Спасатели провели учения в школе

За минувшую неделю в ЕДДС поступило 303 сообщения.

По службам ДДС было зарегистрировано 281 обращение.

Пожарные подразделения на минувшей неделе выезжали 22 раза. Спасатели оказывали помощь населению, искали источник задымления, проверяли сообщение о минировании здания районного суда, тушили мусор и сухую траву, проводили профилактические учения в школе с. Мазейка.

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 104 сообщения.

Произошло два ДТП, в одном из которых, к сожалению, пострадали люди.

Скорая медицинская помощь обслужила за неделю 130 вызовов.

Газовая служба для устранения неполадок выезжала 17 раз, в том числе три вызова были связаны с утечкой газа.

На водоемах происшествий не было. Не зафиксировано и аварийных олтключений электричества.

Девять сообщений в ЕДДС касались водоснабжения. Порывы водопроводов на этот раз устраняли в с. Дурово, с. Хворостянка (дважды), с. Паршиновка (четыре раза), с. Мазейка, с. Чамлык-Никольское.