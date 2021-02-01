31 января в здании администрации Липецкой области провели тренировочное пожарно-тактическое учение.

По легенде, в результате короткого замыкания произошло «возгорание» в помещении зала заседаний на втором этаже здания. К месту условного пожара в соответствии с расписанием выезда местного пожарно-спасательного гарнизона г. Липецка и Липецкого муниципального района были направлены подразделения по рангу пожара №3.

В ходе проведения учения личный состав пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Липецкой области отработал навыки проведения работ по спасанию людей, тушению пожаров и эвакуации материальных ценностей в условиях, максимально приближенных к реальным. По итогам тренировки все прибывшие к месту вызова подразделения с поставленной задачей справились.

Проведению подобных пожарно-тактических учений отводится значимая роль, поскольку, они являются превентивной мерой, позволяющей заранее отработать наиболее вероятные сценарии развития пожаров. Это, в свою очередь, существенно повысит эффективность реагирования в случае реального происшествия., сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.