Сегодня ночью, в 1 час. 7 мин., к спасателям поступило сообщение о возгорании на кровле здания ГУЗ «Грязинская МРБ» в переулке Виноградном поселка Матырский.

Как говорится в сообщении пресс-службы МЧС, на момент прибытия к месту происшествия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление на кровле здания на площади 60 м2. Угроза распространения на соседние здания и увеличение площади пожара отсутствовала. НаГУ МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов. Обнаружено загорание рубероида в упаковках.

В 02.01 – ранг пожара снижен до1 БИС, ликвидация открытого горения. Погибших пострадавших нет.

Ликвидировать пожар удалось около трех ночи. К его тушению привлекались 65 человек и 25 единиц техники ( в т.ч. от МЧС России – 34 человек и 12 ед. техники).

На работу ГУЗ «Грязинская МРБ» происшествие не повлияло, организация работает в штатном режиме.

Причины и размер причинённого ущерба устанавливаются надзорными органами, на месте работают сотрудники ИПЛ.