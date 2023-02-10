9 февраля 2023 г., в 14.30, на специализированном полигоне спасателями аварийно-спасательного отряда управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области уничтожили ручную гранату РГО с запалом, переданную для уничтожения сотрудниками полиции МО МВД России по Добринскому району.

Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области напоминает правила поведения при обнаружении взрывоопасного предмета:

– немедленно сообщить информацию по телефону 01, 02. При этом желательно представиться и сообщить: время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения;

– не предпринимать никаких самостоятельных действий;

– ни в коем случае не трогать, не перемещать, не закрывать чем-либо этот предмет. Не пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой. Не оказывать на предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия. Все эти действия могут привести к несанкционированному взрыву;

– по возможности до прибытия полиции принять меры по недопущению к месту обнаружения подозрительного предмета других лиц и не приближаться самим в радиусе до 50-100 метров.