В среду 24 марта спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка доставали 39-летнего мужчину из подвала гаражного кооператива на улице Циолковского.

Как сообщил руководитель дежурной смены Денис Сундеев, с высоты более 2 метров липчанин упал и травмировался, наступив на прикрывавшие смотровую яму хлипкие доски. Наверх его подняли с помощью альпинистского снаряжения, где и передали медикам скорой помощи.

По данным управления ГО и ЧС Липецка, за последние 8 дней это уже четвёртый случай падения горожан с высоты. В субботу на улице Энгельса во время опиловки дерева в частном секторе пострадал и с тяжелейшими переломами был доставлен в больницу 38-летний мужчина.

В середине прошлой недели со второго этажа дома в посёлке Мирный неудачно спрыгнул 23-летний парень. А в пятницу ночью из окна 4 этажа на Силикатном – 27-летняя женщина. К слову, жилой дом на улице Астраханской, где произошло это ЧП, в сводке происшествий появляется не впервые. В ноябре прошлого года здесь же с балкона второго этажа выпала 24-летняя липчанка.

Всего с начала года на территории областного центра зафиксировано уже 14 случаев падений горожан с высоты – на 27% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Три из них с летальным исходом. В числе погибших – 15-летний подросток. Кстати, на март пришлась ровно половина таких ЧП – 7 происшествий.

Спасатели просят липчан быть осторожными и внимательными на высоте. К сожалению, чаще всего нелепой «отваги» людям придаёт состояние алкогольного опьянения. В числе причин также банальная неосторожность, депрессивные состояния, нарушение координации движений. Особую тревогу вызывают подобные происшествия с детьми. В преддверии теплых весенних дней, когда в квартирах открывают окна, родителей призывают лучше смотреть за малышами, быть более внимательными и к старшим детям.