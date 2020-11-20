Спасатели в Липецке снимали мужчину с козырька магазина ранним утром

Не совсем обычный вызов около четырёх часов утра в пятницу, 20 ноября, поступил по телефону «112» с улицы Депутатской в Липецке. Звонил 36-летний мужчина.

Он оказался на козырьке расположенного в жилом доме магазина. Попал же он туда весьма оригинальным образом: спрыгнул из окна собственной квартиры на третьем этаже.

Что побудило пострадавшего к столь неожиданному поступку, остаётся загадкой. Серьёзных травм прыгун не получил. Однако до того, как мужчина догадался позвонить в службу спасения, на улице без верхней одежды он провел около часа и изрядно замёрз. Спасатели спустили бедолагу с помощью выдвижной лестницы и передали медикам скорой помощи.

Кстати, летом таким же образом с козырька подъезда многоквартирного дома ранним утром снимали пожилого мужчину, забравшегося туда с помощью стремянки за сбежавшим котом и не сумевшего спуститься обратно самостоятельно. А в конце октября – 28-летнюю липчанку, пытавшуюся покинуть квартиру нетрадиционным способом и «застрявшую» на карнизе между третьим и вторым этажами.