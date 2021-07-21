Командно-штабные учения по гражданской обороне со спасательной службой защиты животных и растений Липецкой области пройдут 22 июля. Служба создана на базе двух управлений региона – сельского хозяйства и ветеринарии.

Учения пройдут в два этапа. Сначала в здании, где располагается управление сельского хозяйства Липецкой области, руководящий состав спасательной службы продемонстрирует умения и навыки по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем на базе Липецкой районной станции по борьбе с болезнями животных покажут практические действия по локализации и ликвидации очага африканской чумы свиней.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, африканская чума свиней (АЧС) – острое вирусное заболевание диких и домашних свиней. Его особенностью является высокая летальность среди поголовья животных и большой материальный ущерб для предприятий. Эффективных средств специфической профилактики (вакцинация) не разработано.

За 2020-й в 12 российских регионах зарегистрировано 265 неблагополучных пунктов по африканской чуме свиней как среди диких, так и среди домашних животных. В этом году в России отмечается ухудшение эпизоотической ситуации по заразным заболеваниям животных и птиц, в том числе и по африканской чуме свиней. Сейчас в стране в режиме карантина по АЧС находятся 89 очагов. Особое опасение вызывают вспышки заболевания в граничащих с нашим регионом Воронежской и Тульской областях.

«Поскольку вакцины против этого заболевания не существует, а смертность заболевших животных практически полная, важно всеми возможными способами не допустить вирус до свиноводческих комплексов и частных подворий», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Для обеспечения эпизоотического благополучия территории области и усиления межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней в регионе регулярно проводятся учения по линии ГО и ЧС со всеми заинтересованными ведомствами. Отрабатывается алгоритм действий в случае заноса вируса АЧС. Ветеринарные службы региона показывают готовность сил и средств к ликвидации очага АЧС. К ним относятся звено ветразведки и команда защиты животных, оснащенные специальными техникой и приборами.