В административном здании с. Лебедянка организована специальная площадка по плетению маскировочных сетей для бойцов СВО. В этом нужном деле могут принять участие все желающие.

Людмила Селиванова, заведующая Лебедянской сельской библиотекой, для женщин клуба по интересам «Ещё не вечер» провела обучающий урок плетения. Если в других поселениях это дело ведётся давно, то в Лебедянке к нему только недавно приступили. Для плетения сетей установили специальные стойки-рамки, на которые натягивают готовые основы сети из капрона. Уже на них навязываются лоскуты ткани.

— Работа хоть и несложная, но кропотливая и, главное, ответственная, — рассказывает Людмила, — однако все участницы клуба быстро освоили процесс плетения. Всех нас объединяет одна идея — оказать посильную помощь защитникам Отечества.