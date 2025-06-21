Спасибо, доктор! В Добринке наградили лучших медицинских работников

Ежегодно в третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые посвятили свою жизнь благородному делу — заботе о жизни и здоровье человека. Это медицинские работники. В нынешнем году их праздник выпал на 15 июня, а перед этим в районном Доме культуры чествовали лучших представителей сферы здравоохранения Добринского района.

Людей в белых халатах поприветствовали заместитель главы администрации Добринского района Олег Малыхин и главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ» Алевтина Третьякова.

Затем они вручили награды различного уровня лучшим медицинским работникам. За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» была отмечена врач-стоматолог Лариса Архипова. За заслуги в области здравоохранения благодарность министра здравоохранения РФ была объявлена медицинской сестре по физиотерапии Надежде Володиной, старшей медицинской сестре Елене Дикоревой, заведующей Новопетровским фельдшерско-акушерским пунктом — медицинской сестре Нине Иванюк. За значительный вклад в развитие здравоохранения региона благодарственные письма правительства Липецкой области получила акушерка гинекологического отделения Лариса Тюмнева. Почетную грамоту губернатора Липецкой области вручили медицинской сестре врача общей практики Марине Маяковой. Благодарственным письмом Липецкого областного Совета депутатов отмечена операционная медицинская сестра хирургического отделения Наталия Рыбина.

Еще немало медицинских работников были удостоены почетных грамот администрации Добринского района и руководства центральной районной больницы, профсоюза работников здравоохранения. Всего были награждены более 40 человек.

А после официальной части артисты районного Дома культуры для всех медработников провели праздничный концерт, который изобиловал музыкальными и танцевальными номерами. Логическим завершением торжественного вечера стало исполнение знаменитой песни «Люди в белых халатах».