На днях в редакцию заглянули заведующая Сафоновским Домом культуры Нина Васильевна Аленичева и ее односельчанин фермер Сергей Васильевич Попов.

— Хотим рассказать о неравнодушных и добрых людях, живущих рядом с нами, — заявили они, едва переступив порог кабинета. — Мы впервые организованно провели сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. До этого сельчане индивидуально перечисляли денежные средства, передавали на фронт продукты питания.

Теперь сельские активисты решили объединить усилия всех жителей бывшего Сафоновского сельсовета. Для этого открыли пункт сбора в сельском ДК, пригласили сельчан поддержать инициативу. И люди активно откликнулись.

Несколько дней всем миром готовили окопные свечи, собирали необходимую сумму денег для приобретения РЭБ (системы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами). То и дело в пункт сбора приходили сельчане, передавая для бойцов СВО кто что может: сухие супы, рыбные и мясные консервы, домашнее сало, чай, варенье, сладости. Не забывали и про одежду для солдат, средства личной гигиены. Упомянутый выше С.В. Попов доставил в пункт мешки с мукой и сахаром, подсолнечное масло, приобретенные на собственные средства. Большая группа сельчан, в числе которых В.В. Панов, Е.И. Сорокина, О.В. Владимирова, В.М. Панова, торопилась готовить окопные свечи. Кто-то собирал у населения жестяные баночки, кто-то готовил воск… Словом, работа кипела.

Было решено продукты питания расфасовать по коробкам, чтобы удобнее было доставлять их в блиндажи. Таких коробок получилось более 30 штук. В каждой — по 10-15 килограммов. Отдельно упаковали одежду и средства гигиены.

И вот в назначенный день к сельскому ДК подъехала машина, чтобы забрать гуманитарный груз. Доставить его по назначению доверили добринскому казачьему атаману Владимиру Смольянинову. Он уже много раз выполнял эту работу.

Первая машина от сафоновцев направилась в зону СВО.

А заведующая ДК Н.В. Аленичева выражает огромную благодарность всем, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи и отдельное спасибо говорит С.В. Попову, Н.В. Терёшиной, А.Н. Аленичеву, которые финансово помогли в приобретении РЭБ.

— Уверена: наша поддержка и простое человеческое внимание поддержат моральный и боевой дух наших ребят, — сказала Нина Васильевна. — Мы своих не бросаем!