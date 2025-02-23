Под таким названием в преддверии Дня защитника Отечества в добринском детском саду №2 проходит очередная благотворительная акция. Участие в ней принимают воспитанники всех групп.

В рамках этой акции воспитатели рассказали детям о самом празднике, его традициях, о славных подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны, мужестве и героизме, которые проявляют в наши дни участники специальной военной операции, сражающиеся с неофашистами на Украине.

К участию в благотворительности привлекли и родителей. Все вместе собрали посылку для наших земляков — воинов СВО, вложив туда красочно оформленные письма для солдат.

Взрослые писали текст писем, а дети приклеивали аппликации к посланиям, украшали письма рисунками.

— Вместе с письмами и подарками мы передаем нашим защитникам частичку своей любви, тепла, благодарности, — говорят участники благотворительной акции. — Пусть наши воины чувствуют: мы — вместе и мы победим!