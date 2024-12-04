На прошлой неделе в Центре культуры ст. Плавица прошел районный праздник — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На него были приглашены сельские труженики, которые от зари и до зари трудятся на наших полях и фермах, производя сельхозпродукцию и тем самым обеспечивая продовольственную безопасность нашего района, Липецкой области и всей страны.

К своему профессиональному празднику, который по давней традиции отмечается в конце сельскохозяйственного года, добринские аграрии подошли с достойными результатами, даже несмотря на весенние заморозки и летнюю засуху. По данным отдела сельского хозяйства администрации района, наши труженики собрали более 221 тысячи тонн зерновых (вместе с кукурузой) при средней урожайности в 39,6 центнера с гектара. Было накопано 900 тысяч тонн сахарной свеклы. Ее урожайность составила 374 центнера с гектара. На переработку на сахарные заводы вывезено уже более 800 тысяч тонн. Было намолочено 32 тысячи тонн подсолнечника, 31,5 тысячи тонн сои.

— Даже несмотря на непростой в природном плане год, — сказал в своем поздравлении в адрес селян глава Добринского района Александр Пасынков, — вы благодаря своему профессионализму и самоотдаче смогли добиться таких солидных показателей. Ваш труд, самоотверженность достойны восхищения и преклонения. И, конечно же, особые слова благодарности мы говорим ветеранам сельского хозяйства, которые своим умением, трудолюбием заложили прочные основы в нынешние высокие показатели этой отрасли. Желаю всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, радости, спасибо за ваш труд!

Одним из флагманов в сельском хозяйстве региона назвали Добринский район заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Андрей Фролов и начальник управления Гостехнадзора Сергей Кузовлев.

После череды поздравлений наступила торжественная церемония вручения наград. Почетные грамоты и благодарности различных уровней получили более 50 тружеников. В их числе механизаторы, шоферы, учетчики, агрономы, сварщики, селекционеры, бригадиры, инженеры и специалисты других профессий, которые тесно связаны с работой на земле.

А плавицкие артисты вместе со своими коллегами из Добринки подготовили немало музыкальных номеров для главных виновников торжества.