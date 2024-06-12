В минувшую субботу заслуженные поздравления принимали социальные работники. А днем ранее в районном Доме культуры состоялась торжественная церемония награждения лучших представителей этой самой душевной и необходимой людям профессии.

— Ваша профессия, — сказал в своем выступлении заместитель главы администрации Добринского района Олег Малыхин, — сродни скорой помощи. Вы так же спешите на зов нуждающихся, как медицинский работник на вызов к больному. Именно вы видите, как светятся глаза у одинокого пожилого человека, когда он получает от вас помощь. А как сияют глаза детей, которые услышали добрые и ласковые слова в свой адрес… Вы для них – олицетворение милосердия, душевной теплоты, надежды! От имени главы района Александра Николаевича Пасынкова и от себя лично от чистого сердца поздравляю всех вас с праздником. Спасибо вам за теплоту сердец!

Своих коллег с праздником также поздравили заместитель начальника регионального управления социальной политики Елена Ситникова и заместитель руководителя ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» Екатерина Рожкова. Далее руководители района и области вручили социальным работникам ряд наград различного уровня.

Благодарности Министерства труда и социальной защиты РФ были удостоены специалист по социальной работе отделения по назначению социальных выплат отдела организации и назначения социальных выплат филиала № 4 по Добринскому району Клавдия Першина и заместитель директора этого учреждения Оксана Ярославцева.

Благодарность губернатора Липецкой области И.Г. Артамонова вручили социальному работнику отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Наталии Барбашовой.

Почетные грамоты управления социальной политики Липецкой области получили начальник отдела организации и назначения социальных выплат Людмила Майорова и социальный работник отделения комплексного ухода на дому за гражданами пожилого возраста и инвалидами Марина Морозова. Почетными грамотами администрации Добринского района наградили социального работника отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Кристину Ильину и социального работника отделения дистанционного сопровождения Оксану Литвинову. Почетные грамоты ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» вручили логопеду отделения комплексной реабилитации и абилитации инвалидов Ларисе Дуровой, заведующей отделением по оказанию государственной социальной помощи на основе социального контракта отдела организации и назначения социальных выплат Татьяне Савенковой и социальному работнику отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Наталии Скворцовой.

Не забыли в этот день почествовать и ветеранов социальной службы, которые не один десяток лет отдали этой самой доброй профессии в мире. Им также вручили памятные подарки.

А затем сцену предоставили добринским артистам, которые своими музыкальными номерами заставили гостей расслабиться, отдохнуть душой, забыть обо всех проблемах и улыбнуться…