«Спасибо всем, кто помогает бойцам»

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ

Мы уже не раз рассказывали о демшинских волонтерах, которые практически с начала СВО помогают своим землякам, находящимся на фронте. В любом деле важен зачинатель или организатор. В Демшинке это работница сельской администрации, многодетная мама Ольга Лесных. Вместе с мужем Владимиром они не только сами собирают гуманитарную помощь, но и привлекают к этому делу своих односельчан. Примкнули к ним и жители ст. Хворостянка, откуда Ольга родом. Например, ее папа Виктор Невейкин вместе с единомышленниками варит для фронта самодельные печи-буржуйки.

— Хочется поблагодарить всех, кто помогает нашим ребятам, находящимся на передовой, — говорит Ольга Викторовна. — Я знаю, что люди делают это по велению души. Стоит бросить клич — и на него отзываются десятки неравнодушных односельчан. Когда нужно было в 5 часов утра загрузить машину, я написала об этом в нашей группе в соцсетях и, несмотря на плохую погоду, пришли сразу восемь мужчин. Женщины буквально за ночь готовят домашнюю выпечку для отправки на фронт. Глава района Александр Николаевич Пасынков не раз выделял нашей группе автомобиль для доставки груза «за ленточку», а водитель «Газели» Александр Игнатьев аккуратно и своевременно довозил все по назначению.

По мнению Ольги Лесных, теперь уже волонтера со стажем, СВО показала, насколько сплочены наши люди перед лицом беды.

— Как-то закупала овощи в одном из магазинов райцентра, — продолжает она, — стоявший в очереди незнакомый мужчина, узнав, что это для бойцов, сам оплатил покупку почти на 4 тысячи рублей. 77-летняя жительница ст. Хворостянка Валентина Егоровна Елисеева по своей инициативе на саночках ездила по селу, собирала продукты для бойцов. Ее односельчанка Лидия Григорьевна Логунова, тоже пенсионерка, организовала сбор одежды для мирных жителей Курска и постельного белья для госпиталя. И таких примеров очень много.

ПРИВЕТ С ФРОНТА!

У волонтеров с. Демшинка также налажена тесная связь с выпускниками Воронежской военно-воздушной академии, которые находятся на передовой.

— Среди них наш земляк со ст. Хворостянка с позывным «Тимоха», — продолжает Ольга Лесных. — Мы уже не раз передавали для его части гуманитарный груз, в сборе которого участвовали также Хворостянская школа и Ольговская гимназия, где когда-то учился Тимоха.

Накануне Дня защитника Отечества волонтерам захотелось вновь порадовать бойцов. И опять подключилось много неравнодушных людей. Ольговская гимназия собрала столько подарков, что Ольге Лесных пришлось приезжать за ними в два захода. А хворостянские школьники смонтировали для бойцов видеопоздравление, нарисовали плакаты и написали письма с теплыми словами поддержки. Воспитанники демшинского детского сада и учащиеся начальной школы также присоединились к этой акции.

— Получили ответ от Тимохи, — говорит Ольга Лесных. — Сказал, что бойцы все письма прочитали, и от их имени поблагодарил детей за поддержку.

«ЧТО НЕ ТАК — ДОРАБОТАЕМ»

В начале марта еще один земляк, окончивший Воронежскую военно-воздушную академию, обратился в группу Ольги Лесных. В его часть отправили 250 штук блиндажных свечей, 8 больших печек-буржуек и 5 маленьких, которые работают от тех же свечей.

— Это новинка от наших мастеров, — комментирует Ольга. — На таких мини-печках можно быстро вскипятить воду, они легко переносятся. Их в общей сложности уже два десятка передали на фронт. Бойцы протестировали и прислали свои отзывы с пожеланием, что нужно доработать.

С этой же партией демшинцы отправили 63 пары шерстяных носков, антидроновое одеяло от талицких мастериц, копченое сало, домашнюю консервацию, сладости…

— Нужно видеть, какой радостью светятся лица ребят, когда они получают домашние гостинцы, — продолжает Ольга Лесных. — «Это все нам?!» — искренне удивляются, увидев коробки с пирогами и вкусной выпечкой. Поэтому будем помогать нашим защитникам столько, сколько понадобится.