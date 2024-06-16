Врач акушер-гинеколог Лола Султановна Юнусова 23 года трудится в Добринском районе, спасая женщин и помогая малышам появиться на свет.

Лола Султановна Юнусова не один десяток лет трудится в нашей больнице врачом акушером-гинекологом. Сама многодетная мама, много малышей приняла она на свои руки и немало женщин спасла.

Совсем недавно произошёл такой случай. Скорая помощь доставила в гинекологическое отделение «Добринской ЦРБ» женщину с сильным кровотечением. И заведующей отделением Л.С. Юнусовой надо было срочно принимать решение, поскольку кровопотеря могла стоить жизни пациентке.

— При осмотре выяснилось, — рассказывает Лола Султановна, — до того буквально за несколько дней женщина прошла курс химиотерапии в Липецком областном онкологическом диспансере. У неё рак тела матки. Женский репродуктивный орган, как известно, самый кровоточащий. Мне пришлось быстро реагировать на ситуацию и выполнить ряд гинекологических процедур, необходимых при таком заболевании, чтобы остановить кровотечение.

После лечения у нас в отделении, как только состояние больной улучшилось, её в плановом порядке направили в онкологический диспансер для дальнейшего лечения. Пациентка и её родственники очень благодарны врачу-гинекологу Л.С. Юнусовой за спасение жизни женщины.

Когда эта информация стала известной, попав в Интернет, то в адрес доктора посыпались многочисленные слова приветствия и таких же благодарностей от жительниц района:

Ш.:

— Мне тоже спасла жизнь в 2021-м году. Здоровья доктору и счастья.

А.:

— Лола Султановна героически стоит на страже женского здоровья Добринского района. Доктор, Ваш труд бесценен. Здоровья Вам и Вашей семье.

Н.:

— Лола – врач понимающий. Хотя сейчас я живу в Липецке, но иногда звоню ей, консультируюсь…

М.:

— Побольше бы таких врачей!

О.:

— Человек с большим сердцем.

Л.:

— Лола Султановна очень добрая, вежливая, обходительная. Особенно нам, пожилым людям, приятно к ней обращаться по необходимости за помощью. Успехов в Вашей нелёгкой работе.

Некоторые из рожениц Лолы Султановны говорят врачу огромное спасибо, вспоминая, как при трудных родах она помогла появиться на свет их малышу-богатырю и также не дала им самим погибнуть. 23 года работает Л.С. Султановна в нашем районе, до того ещё 5 лет – в Душанбе. Много различных историй из своей практики рассказывает, когда приходилось быстро принимать решение, ведь, как правило, на кону стоят две жизни: мамы и её малыша. Лола – мама четверых детей, поэтому хорошо понимает переживания и тем более боль каждой своей пациентки.

Наша справка

Лола Султановна — из большой династии докторов. Её основательница — Роила Сафиевна Юнусова, мама нашего акушера-гинеколога, трудится доктором в Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области. После окончания Таджикского мединститута имени Авиценны более 50 лет посвятила этому благороднейшему труду, став наставницей для многих молодых коллег. А ещё она мама пятерых докторов, четверо из которых сейчас трудятся в нашем регионе: дочь Зебо Прошина (Юнусова), как и Лола, – врач акушер-гинеколог Грязинской центральной районной больницы (до того работала в Добринском районе), сын Санджар – врач-терапевт Елецкой райбольницы, дочь Сабохат вместе с мамой трудится в Центре скорой медпомощи и медицины катастроф. И только сын Собир, врач анестезиолог-реаниматолог, проживает в столице (до того тоже работал в Добринской больнице).