Спасибо, земледельцы, за ваш труд!

Делегация Добринского агропрома во главе с руководителем муниципалитета А.Н. Пасынковым на областном празднике, посвященном Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В минувший вторник в Липецке, в концертном зале «Казаки России», чествовали тружеников агропромышленного комплекса региона.

В мероприятии приняла участие и солидная делегация аграриев Добринского района, в составе которой были труженики ООО «Добрыня», «Восход», «Петровский агрокомплекс», ряда фермерских хозяйств, а также ветераны агропромышленного комплекса нашего муниципалитета.

С профессиональным праздником собравшихся аграриев поздравили губернатор Липецкой области И.Г. Артамонов и заместитель председателя регионального парламента В.И. Богодухов. В самом начале своего выступления Игорь Георгиевич в небольшой презентации рассказал о достижениях агропромышленного комплекса Липецкой области в текущем году.

— По ряду показателей, — сказал И.Г. Артамонов, — наш регион занимает лидирующие позиции в стране. Мы больше всего производим сахара, овощей закрытого грунта, переработанного картофеля, детского питания, замороженных фруктов и ягод. Свои достижения есть в животноводстве и птицеводстве, в других направлениях. И все это — результат вашей слаженной работы, профессионализма, самоотдачи и передовых технологий, которые вы применяете. Спасибо за ваш неоценимый вклад в отрасль сельского хозяйства нашей Липецкой области, в продовольственную безопасность региона и всей России.

Свой вклад в общее дело ежегодно вносят и земледельцы Добринского района.

— Наши аграрии, — рассказал корреспонденту «ДВ» руководитель муниципалитета А.Н. Пасынков, — уже намолотили 315 тысяч тонн зерновых культур (сюда входит часть убранной кукурузы), 61 тысячу тонн масличных культур (подсолнечник и соя). Валовый сбор сахарной свеклы ожидается в пределах 833 тысяч тонн. Средняя ее урожайность — 455 центнеров с гектара. Под будущий урожай-2026 было посеяно 27800 га озимой пшеницы. И все это благодаря стараниям, опыту и труду наших сельских тружеников.

В ходе церемонии награждения 26 тружеников агропромышленного комплекса Липецкой области получили награды различного достоинства. И очень приятно было видеть в числе награжденных добринских аграриев. Руководитель ООО «Пушкинское» Сергей Доля был удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области».

Гендиректор ООО «Пушкинское» С.Б. Доля был удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области».

Торжественная часть праздника продолжилась выступлением липецких артистов и коллектива государственного театра танца «Казаки России».