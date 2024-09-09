Региональные награды получили военные, медики, энергетики, спасатели, которые сберегли жизни людей и ликвидировали последствия массированной атаки БПЛА, которой Липецкая область подверглась в ночь на 9 августа. С ними встретился губернатор региона Игорь Артамонов.

«Громадная вам благодарность от жителей Липецкой области. Пока есть такие герои, мы сможем противостоять любым угрозам. Гордимся вами!» – подчеркнул губернатор.

Были вручены благодарственные письма правительства Липецкой области и юбилейные медали «70 лет Липецкой области».

Почётную грамоту губернатора Липецкой области получила электромонтёр Людмила Горлова, которая дежурила на подстанции во время атаки беспилотников, а потом устраняла последствия аварии.

«Не считаю себя каким-то героем, я просто делала свою работу. Это мой долг. Нужно было быстрее подать напряжение, чтобы в домах был свет, потому что в темноте вдвойне страшнее бывает», – сказала Людмила Горлова.