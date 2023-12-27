Награждение участника СВО из Липецкой области состоялось в региональном правительстве. Он отмечен Почётным знаком «Во славу земли Липецкой» за спасение своего сослуживца из-под артиллерийского и танкового огня.

О подвиге Сергея Молокоедова рассказал спасённый им боец, который написал письмо в правительство региона, где сообщил подробности произошедшего и поблагодарил липецкого бойца.

«По нам работала артиллерия, недалеко от нас взорвался танковый снаряд, товарищ погиб, я был сильно ранен, лежал под обстрелом больше 50 минут. И тут появился Сергей и меня вытащил. Если бы не он, я бы погиб», – говорится в письме.

Сейчас липецкий боец в отпуске. Сегодня он смог прийти и получить награду.

«Мы получили это письмо, сразу связались с Сергеем, наградили его Почётным знаком «Во славу земли Липецкой». Знаю, что по линии Минобороны его тоже должны представить к награде. Заслуженно», – прокомментировал губернатор региона Игорь Артамонов.

Сергей был мобилизован в 2022 году. Свой подвиг совершил ещё в начале 2023 года, но почти никому об этом не рассказывал. Сегодня он скромно отметил, что хочет, чтобы его сын им гордился.

«Мы все братья, все одна семья. Каждый друг за друга, каждый друг другу помогает в любой ситуации и при любой возможности. А как без этого? Если этого не будет, то победы не будет. Россию никогда не победить!» – сказал Сергей.