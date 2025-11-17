В регионе

Спектакль Липецкого театра им. Л.Н. Толстого победил на Большом детском фестивале

19 часов назад

Постановка Липецкого государственного театра драмы имени Л. Н. Толстого «Ученик Колдуна» завоевала звание «Лучший спектакль театра кукол для детей в старшей возрастной категории» на Большом детском фестивале.

В основе спектакля — произведение знаменитого немецкого сказочника Отфрида Пройслера. Постановка создает на сцене настоящую магию, где органично сливаются искусство игры актёров, виртуозное владение куклами, игра света и тени, завораживающие сценические превращения.

Изначально спектакль был номинирован сразу в двух конкурсных категориях — «Драматический театр» и «Театр кукол». Большой детский фестиваль является одним из самых масштабных культурных проектов страны, включенным в национальный проект «Семья». Он проводится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Организаторы — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр.

В 2024 году на конкурс было подано рекордное количество заявок — 841 из 76 регионов России и нескольких зарубежных стран. В шорт-лист вошли 43 спектакля, которые оценивал экспертный совет под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова.

«Эта высокая награда — признание профессионализма, преданности искусству. Работа всего театрального коллектива — бесценный вклад в развитие культуры нашего региона и в духовное воспитание подрастающего поколения», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

