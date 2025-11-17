Спектакль Липецкого театра им. Л.Н. Толстого победил на Большом детском фестивале

Постановка Липецкого государственного театра драмы имени Л. Н. Толстого «Ученик Колдуна» завоевала звание «Лучший спектакль театра кукол для детей в старшей возрастной категории» на Большом детском фестивале.

В основе спектакля — произведение знаменитого немецкого сказочника Отфрида Пройслера. Постановка создает на сцене настоящую магию, где органично сливаются искусство игры актёров, виртуозное владение куклами, игра света и тени, завораживающие сценические превращения.

Изначально спектакль был номинирован сразу в двух конкурсных категориях — «Драматический театр» и «Театр кукол». Большой детский фестиваль является одним из самых масштабных культурных проектов страны, включенным в национальный проект «Семья». Он проводится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Организаторы — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр.

В 2024 году на конкурс было подано рекордное количество заявок — 841 из 76 регионов России и нескольких зарубежных стран. В шорт-лист вошли 43 спектакля, которые оценивал экспертный совет под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова.

«Эта высокая награда — признание профессионализма, преданности искусству. Работа всего театрального коллектива — бесценный вклад в развитие культуры нашего региона и в духовное воспитание подрастающего поколения», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.