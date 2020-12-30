Спектакль «Калиф-аист» режиссёра Амелы Вученович Липецкого государственного театра кукол признан победителем в номинации «Лучшая режиссерская работа» II Международного фестиваля театров кукол «Кукляндия», который состоялся в Казахстане

В фестивале принимали участие профессиональные театры кукол из Казахстана, России, Бразилии и Украины. Зрители увидели 19 кукольных спектаклей.От России в фестивале приняли участие театры кукол из восьми регионов, в их числе – Липецкий государственный театр кукол со спектаклями «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Калиф-аист».

Маленькие зрители смогли посмотреть постановку приглашённого сербского режиссёра-постановщика Амелы Вученович «Калиф-Аист» пока онлайн. Режиссёр приложила всю свою фантазию, чтобы поразить липецкого зрителя. Удивительный восточный мир раскрывается в музыке, танцах и роскошных нарядах. Зрители смогли погрузиться в мир легенд и волшебства Древнего Востока.

Это глубокий и одновременно лёгкий спектакль, раскрывающий простые истины о том, как нельзя давать невыполнимые обещания, легкомысленно относиться к словам и жизни. Главных героев, калифа и его визиря, ждут магические превращения, обман и предательство колдуна и любовь прекрасной принцессы. И, как говорится, «нет худа без добра», – любое испытание завершается победой, а сказка пиром.