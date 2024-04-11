Липецкие артисты с успехом выступили в Малом театре в Москве. Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого представил постановку «Таланты и поклонники». Премьера пьесы Александра Островского состоялась в Липецке осенью 2023 года и с тех пор собирает полные залы. Режиссером выступил Народный артист России Борис Морозов. Гастроли прошли по приглашению Малого театра в честь празднования 70-летия Липецкой области.

Также в рамках весенних гастролей артисты театра Толстого выступили в Центральном доме литераторов в Москве. Здесь в рамках фестиваля «Школьная классика» состоялся показ спектакля «Маленький принц». Завершились гастроли спектаклями «Маленький принц» и «Есенин. Быть поэтом» в Ярославском камерном театре. Выступление прошло по приглашению Культурно-просветительского центра имени Валентины Терешковой. Благотворительный показ «Маленького принца» был организован для детей-сирот.

«Липецкие артисты каждую новую постановку готовят с душой, желая удивить зрителя. За это наши спектакли любят местные зрители, а также оценивают по достоинству любители театра из других регионов. В их числе даже такие требовательные и разборчивые зрители, как москвичи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.