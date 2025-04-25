Спеть «Катюшу» большим сводным хором приглашают липчан

Спеть легендарную «Катюшу» в преддверии Дня великой Победы приглашают липчан. Международный (всенародный) флешмоб пройдет 4 мая, в воскресенье, в 12:00 во дворе Центральной городской библиотеки имени С. Есенина (Липецк, улица Космонавтов, 15/3). Для исполнения песни «Катюша» (композитор — Матвей Блантер, слова — Михаил Исаковский) соберется объединенный хор в составе воспитанников вокального отделения Детской школы искусств №3, сотрудников муниципальных библиотек и всех желающих. Предварительная регистрация не требуется. Предполагается, что в режиме видеосвязи к флешмобу присоединятся новые регионы РФ, а также граждане Республики Беларусь.

Исполнять одну из самых народных песен сводный хор будет под аккомпанемент Заслуженного коллектива народного творчества Липецкой области — оркестра русских народных инструментов Областного центра культуры, народного творчества и кино. Для тех, кто по различным причинам не сможет посетить мероприятие, будет организована его прямая трансляция в официальных сообществах ВКонтакте «Библиотеки Липецка» и Детская школа искусств №3. По итогам проведения флешмоба будет создан видеоролик для трансляции в СМИ и учреждениях культуры на протяжении всего Года защитника Отечества.

Организаторами акции выступают Детская школа искусств №3 областного центра и Централизованная библиотечная система города при поддержке Липецкого Дома музыки и департамента культуры и туризма мэрии. Текст песни можно найти здесь.

«Эта песня стала всенародной для россиян и одним из символов Победы. Она – в душе у большинства жителей страны. Спеть ее все вместе – это очень трогательная акция», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.