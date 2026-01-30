Специалист липецкого МФЦ стала лучшим наставником страны

На IX Всероссийском форуме МФЦ в Москве специалист из Липецкой области Елена Трухачёва признана «Лучшим наставником России». Победа в конкурентной борьбе с коллегами из более чем 80 регионов стала федеральным признанием её 12-летнего системного подхода к подготовке кадров. Пройдя путь от документоведа до руководителя, Елена Анатольевна выстроила в регионе модель наставничества, которая теперь признана эталонной на государственном уровне.

Елена Трухачёва — автор ключевых обучающих проектов, включая курс «Новичок» для подготовки начинающих документоведов и систему дистанционного обучения, через которую успешно адаптировались 211 новых сотрудников. Ее авторская методика позволяет сократить сроки адаптации новичков в 2 раза, а главным результатом становится подготовка универсальных специалистов, готовых к самостоятельной работе сразу после обучения по всем государственным услугам, а их МФЦ оказывает более 400. Елена Анатольевна воспитала шесть наставников, двое из которых получили призовые места в Конкурсе профессионального мастерства «Лучший сотрудник центров «Мои Документы» Липецкой области».

В 2025 году награждена Благодарностью Правительства Липецкой области, также она стала победителем регионального этапа национальной премии «Человек труда». «Умение Елены Анатольевны не просто обучать, а вдохновлять, раскрывать таланты в каждом сотруднике, — это бесценный дар. Победа во всероссийском конкурсе – это признание её высочайшего профессионализма на уровне страны. Мы гордимся нашей коллегой, которая личным примером доказывает, что успех всей команды начинается с сильного и мудрого наставника», – поделился директор ОБУ «УМФЦ Липецкой области» Алексей Тихонов.

О необходимости постоянно совершенствовать качество предоставления государственных и муниципальных услуг в филиалах МФЦ неоднократно говорил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он отмечал, что региональный МФЦ является одним из лидеров в стране по охвату населения, который на данный момент уже составляет 99%.

«Сотрудники – самая большая ценность многофункционального центра. Именно их компетентность, терпение и искреннее желание помочь имеют особое значение для людей. Мы гордимся, что в Липецкой области работают такие люди. Те, для кого «помочь» – не просто слово из должностной инструкции, а суть их профессии мечты. Уверен, что система наставничества, которую выстроила Елена Трухачева, гарантирует, что эти качества будут у каждого нового специалиста», – прокомментировал Игорь Артамонов.