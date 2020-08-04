Специалисты Фонда капремонта Липецкой области проверяют объекты

Проверки объектов, где уже начались работы в рамках реализации плана 2020 года, проводят специалисты Фонда капитального ремонта Липецкой области. Так, за прошлую неделю технические эксперты осмотрели 55 многоквартирных домов в регионе.

«Наша задача – сделать жизнь липчан лучше. Многое сегодня нужно делать быстрее, дешевле, качественнее. Мы будем перестраивать процессы, которые не несут улучшений для населения, и обмениваться лучшими практиками», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Требования к материалам и производству строительно-монтажных работ регламентированы технической политикой ФКР. В соответствии с ней, а также проектно-сметной документацией инженеры-кураторы проверяют качество материалов, технику производства работ, наличие на объектах журналов производства работ и паспорта ремонта, сообщили в Фонде капитального ремонта Липецкой области. Отдельное внимание при проверке уделяется соблюдению техники безопасности.

По словам руководителя фонда Елены Бабиковой, проверка показала, что на большинстве объектов работы идут с опережением графика, серьезных нарушений не выявлено. Однако нескольким подрядным организациям придется заплатить штраф за нарушение техники безопасности и отсутствия журналов производства работ.

В фонде напомнили, что в начале 2020 года были пересмотрены условия договора подряда, ужесточена ответственность за привлечение к работам иностранной рабочей силы и персонала, не прошедшего необходимое обучение по охране труда и технике безопасности. В соответствии с новыми условиями договора подробно детализированы штрафные санкции за несоблюдение сроков, низкое качество работ и нарушение правил техники безопасности. В частности, в сфере охраны труда подрядчик платит штраф в размере до 50 тысяч рублей за каждое нарушение.

Всего сейчас ремонтируют 246 многоквартирных домов региона, 31 дом находится на стадии заключения контракта. Проверки качества и соблюдения графика работ продолжаются. За каждым домом закреплен инженер-куратор фонда и сотрудник специализированной организации по строительному контролю.