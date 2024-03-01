Обследование гидротехнических сооружений (ГТС) на реках и водохранилищах Липецкой области проводится в рамках подготовки их к безопасному пропуску паводковых вод. 27 февраля на территории ГТС Матырского водохранилища прошло выездное обследование плотины специалистами управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, МЧС, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Донского бассейнового водного управления и Азово-Черноморского территориального управления. Действия служб отработаны на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

ГТС Матырского водохранилища – важнейший режимный объект региона. Он регулирует сброс воды в реку Воронеж. Объем водохранилища – 144 млн кубометров, глубина около пяти метров. За бесперебойную работу гидротехнического сооружения отвечает дежурный техник, который замеряет уровень воды с помощью специальной водомерной линейки. Если уровень поднимается – выполняется маневрирование затворами, чтобы не случилось резкого подъема и наводнения.

В Липецкой области расположены 334 ГТС на поверхностных водных объектах, 171 из них – в областной собственности. Почти все они построены в советское время, поэтому нуждаются в постоянном надзоре. В 2023 году в регионе отремонтировано два гидротехнических сооружения – в Долгоруковском и Тербунском районах. В этом году запланирован капитальный ремонт трех ГТС в Воловском и Липецком округах и Чаплыгинском районе. Всего за последние пять лет капитально отремонтировано более 40 гидротехнических сооружений. Размер предотвращенного ущерба в результате приведения их в безопасное состояние в 2023 году составил более 23 млн рублей.

«Повышение безопасности населения – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – регулярно напоминает губернатор региона Игорь Артамонов.