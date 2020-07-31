Специалисты изучили в каких сетевых магазинах Липецка самые дешевые продукты, входящие в потребительскую корзину

Специалисты Агентства содействия развитию торговой деятельности ежедневно проводят мониторинг потребительских цен на социально значимые продукты питания, в том числе по 21 наименованию продуктов, включаемых в потребительскую корзину.

Им удалось рассчитать минимальную стоимость условного набора продуктов питания в 11-ти сетевых торговых предприятиях областного центра в июле текущего года. (Примечание: Цены фиксировались вне зависимости от поставщика продукции и с учетом скидок и акций, проводимых в торговых предприятиях Липецка).

В июне в тройку магазинов с самой низкой стоимостью “потребительской корзины” вошли:

гипермаркет «Ашан» – 1 место (2836,95руб.);

супермаркет «Европа» – 2 место (2924,69 руб.);

гипермаркет “Линия” -3 место (2967,89 руб.).

Самая низкая стоимость набора продуктов питания сложилась в гипрмаркете “Ашан” – 2836,95 руб., где зафиксированы минимальные цены на крупу гречневую, кур, рис шлифованный и яблоки.

В тройку торговых предприятий с наиболее высоким уровнем стоимости потребительской корзины вошли гипермаркет “Карусель”, супермаркет “Перекресток” и универсам “Пролетарский”.

Максимальная стоимость потребительской корзины зафиксирована в универсаме «Пролетарский» – 3332,62 руб., что обусловлено максимальными розничными ценами на овощи – картофель, морковь столовую, лук репчатый, капусту белокочанную и яблоки.

Разрыв в стоимости потребительской корзины между лидером и аутсайдером составил 495,67 руб.

По данным Росстата в июне 2020 Липецкая область по стоимости потребительской корзины заняла 2 место в ЦФО и 5 место среди 85 субъектов РФ.

Согласно данным государственной статистики стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, в Липецкой области в июне 2020 г. составила 3802,73 руб., что ниже, чем в среднем по России на 704,82 руб., по ЦФО – на 933,6 руб.

Потребительская корзина – это минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека. Ежемесячно Росстат рассчитывает стоимость потребительской корзины в разрезе субъектов Российской Федерации.