Специалисты Кадастровой палаты по Липецкой области рассказали про «Услуги для ветеранов Великой Отечественной войны в рамках выездного обслуживания» и ответили на вопросы граждан.

Какими услугами можно воспользоваться при выездном обслуживании?

Заказав выездное обслуживание, вы можете воспользоваться следующими услугами:

выезд к заявителю с целью приема заявлений на государственный кадастровый учет и регистрацию прав объектов недвижимости, заявлений об исправлении технических ошибок в записях ЕГРН;

курьерская доставка документов, которые подлежат выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и регистрации прав и по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

выезд к заявителю с целью доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг.

В каких городах Липецкой области действует услуга выездного обслуживания?

На сегодняшний день выезд к заявителям осуществляется на территории всей Липецкой области.

Как можно оформить заявку и заказать выездное обслуживание или доставку документов?

Заявку на оказание таких услуг можно оформить как онлайн, так и офлайн. В электронном виде сделать это можно на сайте https://svo.kadastr.ru/, выбрав нужную область, город и необходимую услугу, авторизовавшись через учетную запись Госуслуг. Также можно обратиться в Кадастровую палату по Липецкой области лично, по телефонам: 72-11-68, 72-11-69 или по электронной почте: mo@48.kadastr.ru. Получив вашу заявку, сотрудники Кадастровой палаты свяжутся с вами для уточнения времени и места выезда, а также расскажут про перечень необходимых документов для оказания услуги.

Ветерану ВОВ можно бесплатно воспользоваться услугой «выездное обслуживание» только в преддверии Дня Победы?

Выезды к ветеранам Великой Отечественной войны оказываются бесплатно в течение всего года. Однако услуга оказывается только в отношении объектов недвижимости, собственниками которых являются ветераны ВОВ.